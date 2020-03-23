Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Said Nursi'yi; Livaneli, Demirel, Özkök ile mi anacağız?

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Yeni Asya gazetesinin Said Nursi'nin ölümünün 60. yıldönümü nedeniyle konuştuğu isimleri eleştirdiği yazısında, "Said Nursi'yi; Livaneli, Demirel, Özkök ile mi anacağız?" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, gazeteci Ertuğrul Özkök için, "Hani tanımıyorsanız, ben size bu adamı tanıtacağım diyeceğim ama.. Gaylik, lezbiyenlik, inançsızlık, ateistlik, maymunluk.. Her girdiği kılığı size hatırlatayım diyeceğim ama.. Eminim; Yeni Asya’nın yöneticileri de, en az benim kadar, Ertuğrul Özkök’ün, Said Nursi’ye yaptığı övgünün, o alime hakaret olduğunu biliyorlardır.." diye yazdı.

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