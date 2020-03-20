Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: O doktor, eli öpülesi bir doktordur..

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, meslektaşlarını yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı bilgilendirdiği sırada görüntüleri gizli çekilen ve sosyal medyaya servis edilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde çalışan Uzman Dr. Güle Çınar’a, üniversitesinin de, bakanlığın da, siyasi iktidarın da, halkın da sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Benim nezdimde o doktor, eli öpülesi bir doktordur.." ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, Dr. Güle Çınar'a herkesin sahip çıkması gerektiğini savunduğu yazısını, "Bakmayın siz, sizi kalkan yaparak, siyaset yapmaya çalışan kindarlara.. Bakmayın siz, onlara alet olanlara; Doktor Güle hanım. Bu ülke insanı için çalışanlar, ses tonlarından, özverilerinden, empatilerinden bilinir, tanınırlar.." sözleriyle tamamladı.

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