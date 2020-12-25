Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden İmamoğlu’na: Dindar insanların okuduğu gazeteye küstahça ifadeler kullanıp, kendi beceriksizliğini örtmeye çalışıyorsun

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akit gazetesi muhabirine yönelik, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" sözüne tepki gösterdi. Karahasanoğlu, "Dindar insanların okuduğu gazeteye küstahça ifadeler kullanıp, kendi beceriksizliğini örtmeye çalışıyorsun" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Sorulmuş sana. Ver cevabını: 'Halk Ekmek büfelerinde hiçbir sorun yoktur. İstediğiniz büfeye, yarın gelin, birlikte gidelim, gezelim' dersin. Bir cevap vermiş olursun. 'Küçük bir sıkıntı vardı. Ama çözmek üzereyiz, bize bir hafta süre verin, sonraki gün büfeleri birlikte gezelim' dersin. Bir cevap vermiş olursun. Veya diğer soru için.. 'Koronavirüs salgın döneminde toplu taşımanın yetersiz kalması' hakkında iki hafta önce zar zor yapılan bir günlük sefer sayıları rakamlarına ilaveten, geçtiğimiz yılla kıyaslı birer aylık dönemler itibari ile rakamları açıklarsın, 'Üzerimize düşeni yaptık' dersin. 'Hangi hatta sıkıntı olduğunu iddia ediyorsanız, hemen söyleyin, akıllı sistemimizi kullanarak, size geçtiğimiz yıl ve bu yıl rakamlarını karşılaştırmalı olarak hemen vereyim' dersin.. Sana yöneltilen soruyu cevaplamış olursun." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Ama Ekrem Bey ne yapıyor? 'Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir.'Nedir peki, Ekrem Bey? Cumhuriyet bayramı tebriği yayınlattığın ve PKK’lı teröristlere 'gerilla' diye övgüler düzen Birgün gazetesi, gazete.. Ama bu ülkenin asker ve polislerini savunan, PKK’lı teröristlere 'terörist' diyen Akit, gazete değil, öyle mi?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İmamoğlu'nun Akit muhabirine yanıt verdiği anlar: "Temsil ettiğiniz kurum gazete kimliğini taşımıyor"