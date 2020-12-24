İmamoğlu'nun Akit muhabirine yanıt verdiği anlar: "Temsil ettiğiniz kurum gazete kimliğini taşımıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yeni Akit gazetesinden soru yönelten muhabiri yanıtlamadı. Soruyu geri çeviren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdiği sırada Yeni Akit gazetesi muhabirinden gelen bir soruyu geri çevirerek "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

İmamoğlu, Akit TV muhabirine yanıt verirken bugün Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir habere tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tepki gösterdiği haber "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlığıyla servis edilmiş ve haberin içeriğinde İBB'nin sokak hayvanlarına ilişkin yürüttüğü kampanyaya yönelik iddialara yer verilmişti.

Haberi hatırlatan İmamoğlu, "Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. 16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, davranış biçimi, haber yapma biçimi sapkınlaşmış tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermem" dedi.

İmamoğlu sözlerinin devamında muhabirin sorduğu iddiaları değerlendirdi.