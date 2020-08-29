Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden İmamoğlu'na: Bu numaraları halk, bir defa yer, ikincisinde şapkayı alır, kafana geçirir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 9 milyon TL'ye satın alınarak İstanbul'a getirilen ve ressam Bellini'ye ait oluğu bilinen Fatih Sultan Mehmet portresi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Portredeki kişinin Fatih olduğu, resmin Bellini tarafından yapıldığı bilgilerini sorgulayan Karahasanoğlu, "Beyaz eldivenli illüzyonist" ifadesiyle bahsettiği İBB Başkanı İmamoğlu'nu, "İsraf.. İsraf' deyip, avuç içi kadar tabloya 9 milyon TL döken bir uyanığın hokkabazlıkları ile karşı karşıyayız" diye eleştirdi.

Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"O şimdi, devrimci Mustafa Kemal’in, başına takmasını emrettiği şapkayı önüne alıp, beyaz eldivenleri ile, yeni yeni çıkaracağı tavşanların hazırlığını yapıyor. Kolay gelsin diyelim..

“Bu numaraları halk, bir defa yer, ikincisinde şapkayı alır, kafana geçirir” diye de hatırlatalım."

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