İBB Başkanı: Fatih Sultan Mehmet portresini 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra’dan İstanbul’a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tabloyu gösterime açtı. İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet portresini 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, "Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosu belki de Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi bir kıymetli tabloyu Türkiyemize kazandırılmasına vesile olduğum için onur ve gurur duyuyorum, çok çok mutluyum. Hem İstanbulumuza hem Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosunu artık İstanbul'dan bütün dünyaya tanıtacağız"

Saraçhane'deki İBB binasında düzenlenen basın toplantısında İmamoğlu, "1479’da Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı-Venedik mücadelesinden ötürü bir barış antlaşması yapıyor. Bu barış antlaşmasında muazzam bir karar içine Bellini’yi buraya davet ediyor, sözleşme gereği. Burada sanat çalışmaları için şart koyuyor. Tam o dönemde Fatih Sultan Mehmet’in portrelerini yapıyor. Açıkçası National Gallery’de bulunan Fatih Sultan Mehmet’in Bellini’ye ait tablosu üzerinden ‘Dünyanın fatihi’ olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla biz o dönemden bize iz kalan Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosunu artık İstanbul’da göreceğiz ve İstanbul’dan bütün dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

"Müthiş bir dönemi aslında hep beraber görüyor ve yaşıyoruz"

İmamoğlu, "Baktığınızda tam da o Rönesans dönemi, ki sanatın bilimle birleştiği, aydınlanma döneminin, belki de kalbi gibi İstanbul. Böylesi bir durumda İstanbul’un öneminin altına imza atan, aydınlama ruhunu en üst seviyeye taşıyan Fatih Sultan Mehmet muazzam bir iz bırakıyor aslında bu tavırlarıyla. Baktığınızda Fatih Sultan Mehmet’in bu tabloları çizilirken ressama üç metre mesafede yakın poz veriyor ve resmediliyor. Fatih Sultan Mehmet tam da bu merkezde dururken Leonardo da Vinci Mona Lisa’yı çizmemişti, daha 30 yaşındaydı. Michelangelo İstanbul’daki köprüyü hayal etmemişti. Selimiye’nin, Süleymaniye’nin yapılmasına daha 80 yıl vardı.Dolayısıyla müthiş bir dönemi aslında hep beraber görüyor ve yaşıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu, "Biz de olağanüstü bir heyecan duyuyoruz İstanbul ve Türkiye olarak. Ben hep söylerim, aslında çok kıymetli topraklardayız. Hem millî hem de manevi açıdan muazzam bir altyapıya sahibiz. Her zaman ifade ederim, aydınlanmanın ya da devrimciliğin başka bir dünyasını aramaya gerek yok, kültürel bağlarını iyi sıralamak gerekiyor. Bize zaten Fatih Sultan Mehmet’in bu eserini kazandırma yetiyor, müthiş bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu güzel portreyi 6 Ekim’de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız"

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

İstanbul halkıyla buluşması lazım. İstanbul halkıyla İstanbullunun evinde buluşması lazım. İstanbullunun evi Saraçhane’deki bu belediye sarayı. Onun için burada bu buluşmayı sağlayacağız. Aydınlanmayla ilgili devrimci aramaya ya da süreci başka türlü tanımlamaya gerek yok. Tam da bu anda şunu ifade edeyim. Biz bu güzel portreyi 6 Ekim’de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Bu bölüm özel iklimlendirmeyle tablonun korunmasına yönelik tüm tedbirler alındı.

İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde portreyi İstanbullularla buluşturacağız. İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un kurtuluşunu yani Fetih’ten sonra beş yıllık işgalden kurtuluşunu sağladığı 6 Ekim'de tablo İstanbullularla buluşacak. Herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi anlamaya vesile olacak güzel etkinliklerle sizi ağırlayacağız.

"Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir devrimci"

Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir devrimci. Çok önemli bir devrimci, Mustafa Kemal Atatürk. Benim ruhumda başka bir devrimci vardır Hz. Muhammed Mustafa. Bütün devrimci unsurları taşıdığımızı altını çizmiş olalım. Hassasiyetle koruyarak, bu topraklarda var olan tüm kültürleri koruyarak, bu tür izleri de ülkemize armağan ederek…

"Saltanatın yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak"

Uluslararası, yaş almış hem portrenin kendisi, kasnağı, çerçevesine, korunmasına kadar, dinlenmeye alınacak vb. detaylar hassasiyetine göre planlandı. Tedbirler alındı. Devlet büyüklerine dönük davet çalışmamız var hem de saltanatın yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak. Bazı fertleriyle görüştük. Herkese özel anlarımız olacak.

Saraçhane’de belirli bir süre sergilenecek. Sonrasında halkla nasıl buluşacağına henüz karar vermedik İnşallah en doğru kararı hep birlikte veririz.

Tabloyla ilgili ulusal ve uluslararası olarak tarihçileri davet edeceğiz. Bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasıyla ilgili de önemli. Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki ismin Cem Sultan olduğuna dair veriler de var ama uzmanlık alanım değil."

"Üst düzey yöneticilerden telefonla gelen tebrik var mı?" sorusuna yanıt

"Üst düzey yöneticilerden telefonla gelen tebrik var mı?" sorusuna İmamoğlu, “Kimi ve kimleri kastettiğinizi bildiğim için henüz öyle bir telefon almadım. Ama milletimizin muazzam kutlayışını aldım. Milletin bu kutlaması, gönüllerinden beni kutladıklarına işaret diyorum. yanıtını verdi.