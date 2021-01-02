Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Erdoğan'ı eleştiren CHP'li Sevgi Kılıç'a: Bacım, “katil” diyene susup, “vitrin mankenliği”ni kabul ettin!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Meclis Üyesi Sevgi Kılıç'ın Fikri Sağlar'ın, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor” sözleri hakkında tepki göstermemesini, "Sevgi bacım, 'katil' diyene susup, 'vitrin mankenliği'ni kabul ettin!" başlıklı yazısında eleştirdi.

"Şimdi sorum şu: Sevgi bacıma ve milyonlarca başörtülüye, bu kadar ağır hakaretleri yapan Fikri Sağlar’a; Sevgi bacım iki çift laf niye etmemiştir? Niye edememiştir?" diye soran Karahasanoğlu, Kılıç'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözüne yaptığı eleştiriyi hatırlatarak, "Erdoğan’a cevap yetiştirmeden önce, şu Fikri Durmuş Sağlar’a bir cevap vermen gerekmez miydi?" dedi. Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Affedersin Sevgi bacı, ne iş bu iş? Cumhurbaşkanı 'Vitrin mankeni gibi' derken CHP’nin size bakış açısını resmediyor. Siz diyebilirsiniz ki, 'CHP’nin bana öyle bakıp bakmadığını bilemem. Ama ben bunu kabul etmem. Bulunduğum yerde böyle bir muameleyi reddederim.' Eyvallah. Ama Erdoğan’a cevap yetiştirmeden önce, şu Fikri Durmuş Sağlar’a bir cevap vermen gerekmez miydi? 'Vitrin mankeni' olmadığını, 'Vaay. Erdoğan başörtülülere hakaret etmiş' diyen, dünkü başörtü yasakçısı milletvekili arkadaşlarına göstermen gerekmez miydi?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - CHP'li Sevgi Kılıç'tan Erdoğan'a ‘vitrin mankeni’ yanıtı: CHP iktidarında hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak, sözümüz söz!