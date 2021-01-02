CHP'li Sevgi Kılıç'tan Erdoğan'a ‘vitrin mankeni’ yanıtı: CHP iktidarında hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak, sözümüz söz!

Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi seçilen Sevgi Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘vitrin mankeni’ benzetmesine sert bir dille tepki gösterdi. “Bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum” diyen Kılıç, “İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" demişti. Erdoğan’ın ‘vitrin mankeni’ benzetmesine pek çok kesimden tepki geldi.

Bu isimlerden biri de son seçimde CHP Meclis üyesi seçilen, avukat Sevgi Kılıç’tan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarına yanıt veren Kılıç, şunları kaydetti:

“Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum;

İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!"

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