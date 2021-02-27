Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden "Aracı firma üzerinden aşı alındı ve devasa komisyon ödendi" diyen CHP'li Murat Emir'e: Belgeler elindeyse faturasını göster

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, aşıda aracı firma tartışmalarına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti, bir aracı firma üzerinden aşıları almıştır ve bu alıcı firmaya devasa fiyatlarda komisyon ödemeye başlamıştır” diyen CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’e, “Belgeler elindeyse, komisyon faturasını göster” çağrısında bulundu.

“Gerçekten hayret etmemek elde değil. Bakan ilk andan itibaren, “Para ile aldık. Kim kime bedava aşı verir” diyor. Bunlar laf kalabalığı ile, “Bedelsiz aşı” diyorlar. “Bedava aşı” diyorlar. Sonra da “Bedelsiz aşıya para ödedik” diyorlar. Dürüstlük moduna yatarak, “Bizde faturaları var” diye de devam ediyorlar. Tamam, Bakan da öyle diyor zaten. “Faturası var” diyor. “Ödeme yaptık” diyor. Siz, aşının bedava yollandığını ispatlasanız ya! Ve şurada film kopuyor” diyen Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Madem aracı firma, Türkiye’den 12 milyon dolar tahsil etmiş. Bunu “komisyon” olarak almış. Bütün belgelerin elinde olduğunu iddia eden Murat Emir, o belgeyi kamuoyuna açıklar, iş biter. Biz de Sağlık Bakanı’na deriz ki, “Hani aracısı yoktu? Hani direkt üreticiye ödeme yapmıştınız? Şu kadar ödemeyi üretici firmaya yapmışsınız ama. Bakın 12 milyon doları da, Türkiye’deki firmaya yapmışsınız.” Bunu diyebilmemiz için, aşıların bir kısmı için üretici firmaya, 1 milyon dozluk kısmı için de aracı firmaya ödeme yapılmış olması lazım.. Hani “komisyon faturası”ndan vazgeçtik de.. Murat Bey bari, faturaların bir kısmının Çin’deki firmadan, bir kısmının da aracı firmadan alındığını gösterse. Gösterse de, biz de kendisine “Yaptığınız, Türkiye’yi uluslararası arenada itibarsızlaştırmaktır” demesek.. “Yaptığınız hainliktir” demesek.”

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