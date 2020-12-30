Bakan Koca'dan 'aracı firma' açıklaması: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır; Keyman İlaç lojistik süreci takip etmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşılarının Türkiye'ye gönderilen paketlerinin üzerinde bulunan 'Keymen İlaç A.Ş.' yazısına ilişkin açıklama yaparken, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız, üretici firmadır. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keyman İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır" dedi.

Koca, Çin'den alınan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının tedariğinde aracı firma kullanıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Keymen İlaç A.Ş.'nin Sinovac'ın Türkiye'deki temsilcisi olduğunu söylerken, "Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu, anlaşdığımız tüm aşılar için böyledir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yayınladığı basın bülteni şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 9 Aralık tarihinde Çin aşısının Türkiye'ye Keymen İlaç firması aracılığı ile getirildiğini ifade etmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu iddiayı yalanlayarak ilaç anlaşmasının Sinovac ile Devlet Malzeme Ofisi arasında yapılan anlaşma ile ithal edildiğini ve aracı kullanılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Dün (29 Aralık 2020) akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan aşılara ilişkin Türk muhabirlerin Çin'den iki gün önce paylaştığı fotoğraflarda, ilaçların getirildiği kolilerin üzerinde "Keymen İlaç SAN ve TİC A.Ş." yazdığı görülüyordu.

Bakan Koca, bu fotoğrafın ardından konuya ilişkin iddiaları bir kez daha yalanlarken, Keymen İlaç'ın Sinovac'ın Türkiye distribütörü olduğunu belirtti.