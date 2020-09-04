Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden AKP'nin RTÜK üyesine tepki: Karşılıksız desteklediği iktidar bile, Akit’e dürüstlüğünün bedelini ödetir

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki "Anırkabir" KJ'si nedeniyle Akit TV'ye RTÜK tarafından ceza kesilmesine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, "AK Partili üyeler ortada kasti bir söylem olmadığı halde, 'Maddi hatadır' açıklamasına rağmen, 'Yok yok.. Kasti yapılmıştır' diyen CHP’lilerin peşine takılıp Akit TV’ye ceza kesilmesi yönünde, oy kullanmışlar.. Ne diyelim?" diyerek AKP'nin RTÜK üyesini eleştirdi. Karahasanoğlu, "Akit için sık tekrarlanan sözdür: 'Mahallenin dürüst tek çocuğudur.. Sadece muhalifleri değil, karşılıksız desteklediği iktidar bile, Akit’e dürüstlüğünün bedelini ödetir." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Bir defa daha gerçek oldu.. Ben AK Parti’nin, AK Partililerin, Akit TV’ye karşı değil.. AK Parti’nin gerçek düşmanlarına karşı yiğit ve cesur hareket etmesini isterim.. Yapabiliyor musunuz? İstanbul Barosu, DHKP-C sanığı Ebru Timtik’in fotoğrafını baro binasına astığında, fatura ağır olabilir düşüncesi ile, 'Bizim rızamız dışında asıldı' dedi. Haydi bakalım, Adalet Bakanlığı çıksın, İstanbul Barosu hakkında bir müeyyide uygulasın.. Sizin cesaretiniz, Akit’e mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, "Daha önceki gün, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Tele-1’de AK partililere, AK Parti yöneticilerine.. 'Cahil' dedi, 'Kültürsüz' dedi, 'Çirkin' dedi... Dedi de dedi.. Ben şimdi, AK Parti kontenjanından RTÜK’e seçilen bir üyenin, 'Bu hakaretleri onaylayamayız.. Türkiye’nin yarısına hakaret edilmesine sessiz kalamayız' deyip, RTÜK’e 'konu hakkında rapor alınması ve ceza verilmesi için ilk toplantıda konunun gündeme alınması çağrısı' yapmasını beklersem, çok şey mi istemiş olurum?" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

Dün akşam saatlerine kadar bekledim..

CHP’li İlhan Taşçı’nın, Akit TV için yaptığı girişimin benzerini, AK Parti kontenjanından seçilen birisinden, Tele-1 için duyamadım..

Aslında Mine Kırıkkanat’ın sözleri, sadece AK partililere yönelik değildi.

Tüm Türk halkına yönelikti..

Mustafa Kemal’e maddi hata ile yapılmış bir söylemi bile kabul edemeyen MHP kontenjanından RTÜK’e seçilen üyeler ne yaptılar?

Türk halkına “Kültürsüz” diyen bu kadının sözlerinin yayınlandığı kanal hakkında, “Rapor alınsın, ilk kurul toplantısına getirilsin” dediler mi?

Hayır.. O zaman amaç Türk halkı değil.. Onların bir tane tabuları var. Mustafa Kemal.. Türk halkına istediğiniz hakareti yapın..MHP’lileri ilgilendirmez.. Ama.. “Türk halkını temsil ediyor, ilk cumhurbaşkanı bahaneleri” ile adeta taptıkları Mustafa Kemal’e bir eleştiri getirilirse.. Eleştiriyi boşverin.. Bir maddi hata yapılırsa.. MHP’liler, CHP’lilerle birlikte.. Hatta, CHP’yi de bir kenara koyun.. Bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkan PKK’nın uzantısı ve PKK’yı savunan TV kanallarına ceza verilmemesi için ölümüne mücadele eden HDP’lilerle birlikte.. Aynı oyu kullanırlar..Eyvallah.. Her şeye eyvallah.

CHP ile, HDP ile ittifak kurup, Akit’e ceza vermeye de eyvallah.. Türk toplumuna bütün olarak salya sümük saldıranlara, şundan bundan korkup inceleme bile başlatılmamasına da eyvallah.. Biz oynanan tiyatroları, sergilenen riyakarlıkları her daim deşifre edeceğiz.. Kimlerin, kimlere karşı, kimlerle birlik olduğunu her daim anlatacağız..

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