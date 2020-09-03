RTÜK'ten karar: Akit'TV'ye 'Anırkabir'den para cezası, Netflix'e yaptırım

RTÜK, tepkilere neden Cuties filminin Netflix'te katalogdan çıkarılmasına karar verdi. Kurul, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında görülen “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesi nedeniyle de Akit TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

Uzman raporunda, "İstismar ve kötüye kullanım içeren bir yapım" denildi

Üst Kurul’da öncelikle Netflix’te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

RTÜK'ten Akit TV KJ'sindeki 'Anırkabir' ifadesine ceza

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlanmıştı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit TV KJ'sinde, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ifadesi yer almıştı. Skandala ilişkin daha sonra açıklama yapan Akit TV, olayda bir kastın bulunmadığını, tamamen bir KJ hatası yaşandığını savunmuştu. CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Devletin zirvesi Anırkabir'de" kullanılan alt yazıyla ilgili Akit TV'yi RTÜK Başkanlığı'na şikâyette bulunmuş, RTÜK ise inceleme başlatmıştı.

“Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesinin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun’da yer alan “yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

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RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da yaptığı açıklamada, " RTÜK, başvurumuz üzerine Akit TV’nin Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki 30 Ağustos törenlerine ilişkin yayınında imza attığı ahlaksızlıkla ilgili tavandan yüzde 3 idari para cezasına oybirliğiyle karar verdi" ifadelerini kullandı.

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