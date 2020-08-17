Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: LGBTİ’ler tepinse de sözleşmede değişiklik geliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "İstanbul Sözleşmesi’nde, 'Sözleşmede yapılacak değişiklikler' başlığı ile tek maddelik bir bölüm var. Yani bugün bazı eşcinsel destekçileri ter ter tepiniyorlar ya, 'Virgülüne dokundurtmayız' diyorlar ya. Aslında, imza atan ülkeler bile, sözleşmeye bir madde koyup, 'ilerde değiştirilmesi teklif edilirse, bunun nasıl yapılacağı' konusunda prosedür belirlemişler. 'Bu sözleşme yapıldı. Kimse noktasının yerini değiştiremez' demiyorlar. LGBTİ’ler tepinse de sözleşmede değişiklik geliyor!" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Demek ki, tam da Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İstanbul Sözleşmesi nas değil'miş.. Yeter ki, biz kraldan fazla kralcı olmayalım.. Üç tane eşcinselin peşine takılıp, ,'İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önlüyor. Sözleşmeye karşı çıkanlar, kadına şiddeti onaylayanlardır' aldatmacasına kapılmayalım" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Şiddet ile ilgili düzenlemeler kalsa da 'cinsel yönelim' ve benzeri ifadelerle eşcinselliğin meşrulaştırıldığı içeriklerin sözleşmeden çıkarılması için gerekli adımları atalım. İmzacı ülkeler bile sözleşme maddelerinin değiştirilmesinin mümkün olduğunu söylüyorlar. Sonrasında da.. 'Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin teklifi değerlendirmesi' ile başlayan bir prosedür ile teklifin kabul edilebilineceğini sisteme bağlıyorlar.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

Türkiye; bilim adamları ile hukukçuları ile din adamları ile kanaat önderleri ile çok hızlı bir şekilde, İstanbul Sözleşmesi’ndeki Türk toplumuna uymayan, inancımızla çelişen, örfümüze aykırı ifadeleri, bugüne kadar medya organlarında yapılan tartışmaları da dikkate alarak tespit etmeli.. Bunlarla ilgili değişiklik önerilerini bir metin haline getirmelidir.

Türkiye’nin, bu tartışmadan, bu yolla çıkması mümkündür..

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