Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Ömürlerini laiklik ilkesini hayata yansıtmaya adamış derneklerin, kurban ibadetini istismar gayretleri bitmedi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, “Kurban derisini gasp etme” noktasındaki laik devletin tahakkümünün bittiğini belirterek “Ömürlerini laiklik ilkesini hayata yansıtmaya adamış derneklerin, vakıf adı altındaki tüzel kişiliklerin, kurban ibadetini istismar gayretleri bitmedi” dedi.

Kurban ibadetinin inananlar için, Allah’a yaklaşma aracı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, laik devlette, kurban kesiminin hep tartışma konusu olduğunu öne sürdü.

Laik devletin vatandaşın ibadetine müdahale ettiğini iddia eden Karahasanoğlu, "Yıllar önce, ‘Kurban derisini sadece Türk Hava Kurumu toplayabilir. Başka hiçbir dernek ve vakıf toplayamaz’ diyerek vatandaşın ibadetine müdahalesini yaptı” dedi.

Karahasanoğlu, yazısına özetle şöyle devam etti:

“’Bir zamanlar, THK’nın deri toplama tekel yetkisi vardı’ desek..

‘Sen kafayı mı yedin, öyle şey olur mu?’ diye bön bön yüzümüze bakar..

Evet, kurban derisini bir derneğe tekel yetkisi vererek toplattırmak!..

Hatta başka derneklerin, birkaç deriyi, toplama-salar bile, vatandaş götürüp bıraktıkları ortaya çıkarsa.

Hem deriler gasp ediliyor, hem de ceza davası açılıyordu..

‘İzinsiz deri toplama’ suçundan..

‘Kurban derisini gasp etme’ noktasındaki laik devletin tahakkümü bitti ama..

Ömürlerini laiklik ilkesini hayata yansıtmaya adamış derneklerin, vakıf adı altındaki tüzel kişiliklerin, kurban ibadetini istismar gayretleri bitmedi.”