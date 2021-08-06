Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Yeni Asya gazetesine: Said Nursi talebesi olduğunu söyleyenler, yeni yangınlar çıkartmakla meşgul

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında muhalefetin açıklamalarına yer veren “Said Nursi’nin talebesiyiz” diyen Yeni Asya gazetesini eleştirdi. Karahasanoğlu, gazete için “Said Nursi talebesi olduğunu söyleyenler, yeni yangınlar çıkartmakla meşgul” dedi.

Karahasanoğlu,10 gündür yanan ormanlarla ilgili muhalefet milletvekillerinin “TBMM acilen toplantıya çağrılmalı” çağrısına yer veren Yeni Asya gazetesi ile ilgili,

“Said Nursi’nin talebesi olduklarını iddia eden Yeni Asya ekibi, ateistlerin, üstelik halktan da hiçbir destek alamamış ezan karşıtlarının sözlerini manşete taşımaktan hicap etmiş olmalı ki..

Aynı çağrıyı, daha iki gün önce, 'Vatandaşa su 1 TL. Göçmene ise 10 TL' uygulamasına geçmek isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı’nın teklifine evet oyu kullanan İyi Parti’nin Grup Başkanı’nı konuşturmuş” diye yazdı.

Gazetenin muhalefetin orman yangını ile ilgili iktidarı eleştiren açıklamalara yer verdiğini yazan Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Said Nursi sevdalısı geçinen Yeni Asya ekibi, üstadı yanlış anlamış olmalılar ki, suyu 10 katı fiyata satmaya kalkan adama destek çıkan İyi Parti’nin yetkilisini konuşturup, ‘Meclis acilen toplanmalı’ diyor.

Desin..

Sorun değil..

Peki aynı gazetedeki şu başlığı nasıl izah edeceksiniz:

‘Yangına ilk müdahale geç yapıldı.’

İlk kıvılcımın üzerinden 9 gün geçmiş. Yangın ilk nerede çıktı, nasıl çıktı, nasıl yayıldı henüz net bilgiler önümüzde değil iken..

200’e yakın değişik yerde yaşanan orman yangınlarından bahsediyor iken..

Sanki tek bir yerde, tek bir yangın çıkmış gibi, toptancı bir bakış ile, ‘Geç müdahale edildi’ diye kestirip atmışlar.

Eyvallah..

Bir sonraki başlıklarında niyetleri yavaş yavaş deşifre oluyor:

‘Yangın ekonomiye sıçrayacak’

Afedersiniz, ‘Said Nursi’nin talebesiyiz’ derken, onu istismara kalkışan, kendi siyasi düşüncelerini üstad üzerinden dayatmaya kalkanlar..

‘Yangın, ekonomiye sıçrayacak’ derken, siz mi öyle istiyorsunuz, yoksa buna yönelik bir veriniz mi elinizde var?

Bunu da geçelim..

Bakın sadece bir sayfadaki haber görünümlü algı operasyonları ile, Said Nursi ‘Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum’ dediği halde..

Yeni yangınlar çıkartmakla meşgul sözde talebeleri size aktarıyorum..

Üstad, söndürmekle meşgul.

Talebesi olduğunu söyleyenler ise, yeni yangınlar çıkartmakla meşgul.

‘Orman yangını yetmez. Ekonomi de yanacak’ diyorlar.”

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