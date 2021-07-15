Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz; Melih Bulu'ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevinden alınmasıyla ilgili "Darbeciler iş başında. Melih Bulu'ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir. Erdoğan bunun hesabını sorar" dedi.

TIKLAYIN - Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasıyla ilgili 'darbe girişimi' benzetmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Melih Bulu'yu 'görevden almak zorunda kaldığı' görüşünü dile getiren Karahasanoğlu, "Darbeciler iş başında. Nasıl iş başında, hala Türkiye'de sivil idare yok. Nasıl sivil idare yok, bu gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Akit TV'de Murat Alan'a konuşan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesinin engellendiğini öne sürdü, "Halkın yüzde 52'sinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz. Bakın, iki dudağının arasında olmasını ben de istemem. Ama ülkeyi de yönetemiyor, yönettirmiyorlar" diye konuştu.

Karahasanoğlu, "Üniversitenin kapısını zorluyorsunuz, rektörün arabasının lastiğini patlatıyorsunuz. Bu terörist eylemlere karşı polis, -doğrudur yanlıştır- içeriye bir tane illegal kişi girmesin diye, kapıya bir tane kelepçe takmış. Kapının kilidi kırık diyerek. Bunu, 'Üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu' diyen alçak medya mensupları çıktı. Sanki üniversitedeki öğretim üyelerinin bilim yapması engelleniyormuş gibi" ifadesini kullandı.