Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Erdoğan not etti; Bulu'yu protesto eden öğretim üyelerinin sonları, 28 Şubat darbecileri ve Balyoz davasındaki sanıklar gibi olacak

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla ilgili “Bu bir darbedir” yorumunu yaptığını hatırlatarak, Bulu’nun rektörlüğe atanmasının ardından gösteri yapan öğretim üyelerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "bir yere not" edildiğini ileri sürerek “Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak” dedi.

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“Melih Bulu’nun rektörlüğe atanması sonrasında, 6 ay boyunca üniversite bahçesinde, 10 kişi ile de olsa, 20 kişi ile de olsa gösteri yaparak, ‘Rektörü tanımıyoruz’ diyen öğretim üyelerinin protestoları sonrasında, ‘görevden alma’ kararının gelmesini ben ‘Darbe’ olarak niteledim” diyen Karahasanoğlu, 19 yıllık AKP iktidarı döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kan kustu, ‘Kızılcık şerbeti içtim’ dediğini aktaran Karasanoğlu, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Halkın % 52 oyunu almış olan Cumhurbaşkanı, 6 ay önce kendisinin atadığı rektörü, görevden aldı.

Ama bu karara imza atılması için çırpınan ahlaksızları da, bir yere not etti.

Tıpkı, kendisine ahlaksızca saldırılar yapılan gazetelerin patronlarını, bir yere not ettiği gibi..

Kendisine sopa sallayan darbeci generalleri bir yere not ettiği gibi..

Kendisine tehditler savuran bürokratları, bir yere not ettiği gibi..

Nasıl ki onların hepsinin hakkından geldi..

Şimdi öğretim üyeleri karşısına çıkıyorsa.

Nasıl ki, bizim eleştirilerimize rağmen..

‘Geç kalıyorsunuz. Mağduriyetler artıyor’ dememize rağmen..

Katsayı değişikliği için bekledi ise..

Başörtü yasağının kaldırılması için bekledi ise.. Şimdi..

Boğaziçi öğretim üyelerini de not etti.

Ve şimdilik onların istedikleri gibi, bir karara imza attı..

Ama sevinmesinler..

Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak..

Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak..

Not alsınlar..

Bir yıl sonra.. İki yıl sonra..

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki, 6 ay boyunca kamu alanında gösteri yapanlara da dava açıldığında.. “Bu neyin davası” diye şaşırmasınlar.."