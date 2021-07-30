Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un başına gelen, çeyrek asırlık felakettir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "İstanbul’un başına gelen, çeyrek asırlık felaket” dedi.

Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun, metrobüslerdeki arıza ve yangınların sebebi sorulduğunda, “Cumhurbaşkanı’ndan onay bekliyoruz ama gelmiyor. Kredi için, Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyor” yanıtını verdiğini ve İstanbul’da toplu ulaşıma bir zam yapmak istediğini belirterek, “Tabii ki, ‘Toplu ulaşıma hiç zam gelmesin’ diyecek halimiz yok. Ama nerede ise, bir yıldır akaryakıta ciddi bir zam gelmemiş iken…Toplu ulaşıma bu zam da neyin nesi?” diye sordu.

İmamoğlu’nun Hacı Bektaş Veli Festivali düzenlemeyi hiç sektirmediğini ifade eden Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Arif Sağ ile oğlu Tolga Sağ’ı, o festivale davet ediyor..

Ben de soruyorum…

İstanbullular için kıskandığın ve metrobüsler için harcamadığın kaç milyon TL, Arif Sağ ve Tolga Sağ ile Hacı Bektaş Veli festivalindeki diğer şarkıcı türkücü takımına gidecek?

Dindarları tahkir etmesi ile ünlü Şevval Şam’ın, Hacı Bektaş Veli festivalinde ne işi var?

Düşünsenize…

Hacı Bektaş Veli gibi birisi…

Yani…

Aslan ile ceylanı barıştırıp, kucağında kardeş hale getiren bir evliyayı andığınızı söylüyorsunuz..

O anma etkinliğine; kurban kesmeden başlayın, dindarların Kabe’sine, başörtüsüne varıncaya kadar inançlarına saygısızlık eden Şevval Şam’ı çağırıp şarkı söyletmeye kalkıyorsunuz..

Bu etkinlik için de, Cumhurbaşkanı’ndan izin alsana, Ekrem!

‘Talebimizi Cumhurbaşkanı’na yol aldık. Onay için bekliyor’ desene..

Candaş şarkıcılara gelince, ne Cumhurbaşkanı tanıyor, ne Hazine…

Ne kredi arıyor, ne onay bekliyor..

Nakit parayı bastırıyor, etkinliği düzenliyor..

Candaşları sevindiriyor..

Ama halka hizmet söz konusu ise, orada bir kıskançlık, parayı bulamama, kredi arama, Hazine’yi kefil gösterme numaraları başlıyor..

Onun içindir ki, ‘Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un başına gelen, çeyrek asırlık felakettir’ diyorum.”

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