Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: AK Parti iktidarını uyarıyorum; hep birlikte acınacak duruma düşeriz!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü “AK Parti iktidarını uyarıyorum!” başlıklı yazısında 28 Şubat davasında ceza alan askerler hakkında henüz yakalama kararı çıkarılmadığını belirterek, ”Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını bekleten kim var ise hesabı sorulmalı. Yeni darbe tehditlerini, çekinmeden dillendirenlerden de hesabı sorulmalıdır. Sormazsanız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Acınacak duruma düşersiniz/hep birlikte düşeriz!’” dedi.

28 Şubat davasında yargılananların ömür boyu müebbet hapis cezası almasının üzerinden 1 ay geçtiğini yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Hâlâ 28 Şubat darbecileri hakkında yakalama kararı çıkarılmamış. Hâlâ dosyalar ordan şuraya, şurdan buraya yollanıp duruyor. Başka birisi söz konusu olsa. Hukuk devletinin gereği olarak, anında yakalama kararı çıkartılırken şimdi söz konusu Çevik Bir olunca… Erol Özkasnak olunca… Çetin Doğan olunca… Nerede ise, ‘Biz bu mahkûmiyet kararını niye verdik’ bile denilecek. Hayır, yeni darbe süreçlerinin sinyalleri olmasa. Yeni yeni tehditler söz konusu olmasa. Hâlâ birileri seçilmiş insanlara sopa sallıyor olmasa. Ben de bu kadar kızmayacağım.”

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un 28 Şubat’ın siyasi ayaklarından biri olduğunu öne süren Karahasanoğlu, Cindoruk’un “Göçmenler, terörden bile önemli bir sorun” sözlerine yer verdi, 28 Şubat sürecinde, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın da “İrtica PKK’dan tehlikeli” dediğini hatırlattı.

“28 Şubat darbecilerinin kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarının infazını, ağır çekim işlemlerle geciktirirseniz yeni darbeciler de, bundan cesaret alır” diyen Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Görev, AK Parti iktidarında..

Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını bekleten kim var ise..

Hesabı sorulmalı.

Yeni darbe tehditlerini, çekinmeden dillendirenlerden de hesabı sorulmalıdır.

Sormazsanız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi...

‘Acınacak duruma düşersiniz/hep birlikte düşeriz!’”