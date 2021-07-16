Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: AK Parti iktidarda değil, Melih Bulu’yu protesto edenler hak ettikleri cezayı, eninde sonunda alacaktır

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevinden alınmasını değerlendirdi.

Bulu’nun görevden alınmasının 17-25 Aralık operasyonlarına benzeten Karahasanoğlu, Türkiye’de ‘hukukun’ ‘guguk’ haline getirildiğini, Bulu konusunda CHP’nin istediğinin olduğunu öne süren Karahasanoğlu, “15 Temmuz 2021’de bile, AK Parti iktidarda değil.. İktidarda değil ki, atadığı rektörü, fiili gösterilerle üniversite bahçesinde 6 ay boyunca protesto edebilen bir gayrimeşru yapıya karşı koruyamadı” dedi.

TIKLAYIN- Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

19 yıldır AKP’nin iktidarda olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direkt halkın oyuyla ikinci kez seçildiğini belirterek, “‘Rektörü bir Cumhurbaşkanı’nın görevden alması nerede görülmüş? Yanlış bir atama var idiyse, yargı karar vermeli idi.. Ne olmuş olmuş, rektör atanmış.. Atanmasında Cumhurbaşkanı’nın imzasını beğenmiyorsanız.. Şimdi de, bir rektörün görevden alınmasında Cumhurbaşkanı’nın imzasını da beğenmemeniz gerekir’ itirazında bulunacağım” değerlendirmesinde bulundu.

6 ay önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Melih Bulu’nun dün görevden alındığını hatırlatan Karahasanoğlu, “Kim ne derse desin, bu ülkede bir avuç zorbanın düdüğü ötüyor..

“Biz allem eder, kallem eder, kendi rektörümüzü, YÖK’e dayatırdık. Cumhurbaşkanı’na dayatırdık. Bu ne ya? Bize sorulmadan nasıl rektör atanır” diyenlerin borusunun öttüğü, bir defa daha tescillenmiş oldu..

İstedikleri kadar, ‘Tek adam yönetimi’ desinler..

İstedikleri kadar, seçilmiş cumhurbaşkanını ‘Diktatör’ olarak nitelendirsinler..

Kendilerinin, arkalarında herhangi bir halk desteği bile olmadığı halde..

Ülkeyi zorbalıkla nasıl yönettiklerinin somut örneği, Melih Bulu’ya 6 ay boyunca rektörlük yaptırtmayanlardır” diye yazdı.

“Boşverin birilerinin, '19 yıldır iktidardasınız' mavalı okumalarını” diyen Karahasanolu, “15 Temmuz 2021’de bile, AK Parti iktidarda değil.. İktidarda değil ki, atadığı rektörü, fiili gösterilerle üniversite bahçesinde 6 ay boyunca protesto edebilen bir gayrimeşru yapıya karşı koruyamadı..

15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanı’nı indirmek isteyenlerin niyeti ne ise..

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’yu 6 ay boyunca protesto edenlerin niyeti de odur..

İkisi de darbecidir..

İkisi de hak ettikleri cezayı, eninde sonunda alacaktır.”

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