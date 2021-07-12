Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Ertuğrul Özkök Fatih Altaylı ve Emin Çölaşan, 28 Şubat sürecinde, bedava yağdanlık vazifesi üstlendi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Yargıtay’ın 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarının onanmasının ardından, “darbecilere gaz verdiklerini” iddia ettiği Ertuğrul Özkök Fatih Altaylı, Emin Çölaşan, Rahmi Turan, Saygı Öztürk ve Yılmaz Özdil’in “Eski yol arkadaşlıklarının hatırına. İki satır yazı bile kaleme almadılar” dedi. Karahasanoğlu, 28 Şubat sürecinde, Özkök, Altaylı, Çölaşan'ın "bedava yağdanlık vazifesini üstlendiğini" yazdı.

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Karahasanoğlu, 28 Şubat sürecinde bazı gazetecilerin, askerleri “Aslan komutan” diye şakşakçılık, “Kahraman general, cumhuriyet düşmanlarına hadlerini bildirdi” diye, yalakalık yaptığını belirterek, "Darbecilere müebbet hapis cezası verilince, eski yol arkadaşlıklarının hatırına, iki satır yazı bile kaleme almadılar” dedi.

“Kimden başlayalım?” diyen Karahasanoğlu, Fatih Altaylı mı, Emin Çölaşan mı? Yoksa Ertuğrul Özkök mü? 28 Şubat’ta ise, her biri farklı bir gazetenin köşesini tutmuş olan sözde gazeteciler, darbeci generallere bedava yağdanlık vazifesini üstlenmişlerdi” diye yazdı.

Emin Çölaşan ve Rahmi Turan’ın siyasetçilerle yaptığı son söyleşilerine değinen Karahasanoğlu, 28 Şubat sürecinde, Ertuğul Özkök’ün Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı Hürriyet gazetesinde, “Gerekirse silah bile kullanırız” manşeti atıldığını belirterek Özkök’e yönelik “Darbeci generalleri sürdün sahaya. Kendin çekildin köşeye. Şimdi onlar cezaevine giriyor. Sen ise yalılarda, villalarda hayatını sürmeye devam” satırlarını kaleme aldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın 28 Şubat sürecinin devamında, başörtülü üniversite öğrencilerine, ağza alınmayacak küfürlerle saldırdığını öne süren Karahasanoğlu, “ Altaylı’dan da, Erbakan Hoca’ya yönelik en küstah ifadelerle yaptığı saldırıları hatırlayıp, 'Bu generaller mahkum oldu ise. Biraz da bizim hazırladığımız zeminle, bizim teşviklerimizle işledikleri suçtan mahkum oldular. Onların mahkumiyetlerinde, bizim de günahımız var' deyip, ortamı yumuşatacak, sorumluluğun bir kısmının da kendisinde olduğunu izah edecek bir yazı beklerken. Onun da kıldan tüyden yazılarla okuyucusunun karşısına çıkıp. Darbeci generalleri yalnız bıraktığını görüyoruz" dedi.

Karahasanoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Fatih Çekirge’ye yönelikte ithamlarda bulundu.

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