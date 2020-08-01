Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Fatih Altaylı'ya: İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni meğerse Galatasaray mezunları kurmuş

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahanoğlu ve HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı arasından ‘Galatasaray Lisesi’ polemiği devam ediyor. Karahasanoğlu, Altaylı’nın “Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz” sözlerine ilişkin, “İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni meğerse Galatasaray mezunları kurmuş” yanıtını verdi.

Karahasanoğlu bugünkü yazısında, “Geldik, Fatih Altaylı’nın, dünkü cevaplarına... Galatasaray Lisesi, Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale Savaşında şehitler vermiş. Kim bu topraklar için canını vermiş ise, beş vakit namazımızda duamız onlarla. Galatasaray liseli imiş değilmiş hiç önemli değil.Canını vermiş, canını. Biz lisenin genel yapısından bahsediyoruz. O canını veren öğrencilerle, lise yönetimi arasındaki çelişkileri daha sonra anlatırız.” düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, “Okul yönetimine rağmen cepheye giden gençlerin sevdasını sonra aktarırız… Şimdilik, Kurban Bayramı’nın nezaketine de halel getirmeden.. Tartışmayı kızıştırmadan.. Netice alıcı bir somut cevapla, konusunu kapatalım… “değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu , "Altaylı dünkü yazısında, bana verdiği ikinci cevap olarak şunları hatırlatmış: 'Türkiye’de o dönem tüm evlatlarını cepheye yolladığı için mezun veremeyen birkaç okuldan biridir Galatasaray Lisesi. Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama o gün İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları, içinde yer alanları hedef almaz.' Ben dürüst bir insanım. Lafta değil, özde bunu yapmaya çalışıyorum.. İngilizlerle de, muhipleri ile de hiç işim olmaz.. Ama bizi, İngiliz Muhiplerine laf söylememekle suçlayan Altaylı’ya hatırlatayım.. Tam da ben, Altaylı’nın dediğini yaptım.. Galatasaray Lisesi’nin kuruluş ve yönetim felsefesindeki çarpıklığı ifade ederken, aslında ben İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin de deşifresini yaptım.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

Nasıl mı? Şöyle: Açın, İngiliz Muhipleri Cemiyeti Derneği’nin kurucularının en önde giden 7-8 üyesinin isimlerini..

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI, Refik Halit KARAY, Refi’ Cevad Ulunay. Sıkı durun şimdi.. Bunların üçü de, Galatasaray Lisesi mezunu.. Hani bunlara, kuruculardan Mehmed Nazım Paşa’nın, kendisi olmasa da oğlu Nazım Bey’i (Nazım Hikmet’in babası) Galatasaray Lisesi’ne yolladığını eklersek..

Alın size, mezun olmadan cephede şehid olan imanlı Galatasaraylı gençlerin aksine, o liseden mezun olup, bazı makamlara oturtulduktan sonra, İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuran isimler..

Hani, İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne laf edemiyordum, Altaylı? O cemiyeti de, meğerse Galatasaray mezunları kurmuş. Yine de hatırlatayım.. Benim derdim kimse ile laf yarışı yapmak değil.. Maksadımız, üzüm yemek.. Amacımız, Lozan Sözleşmesini, Türkiye menfaatine yorumlamak, yorumlatmak, tadil ettirmek. Galatasaray mezunları da el versinler... Burnumuzun dibindeki adaları, denize döktüğümüz Yunan’dan alalım.. Niyetimiz bundan ibarettir.

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TIKLAYIN | Fatih Altaylı: Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz