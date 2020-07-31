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Fatih Altaylı: Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz

31 Temmuz 2020 14:54

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısında hedef aldığı Galatasaray Lisesi'ne ilişkin sözlerini sert bir dille eleştirdi. 

"Anladığım kadarı ile Karahasanoğlu, Galatasaray Lisesi’ni Cumhuriyet değerleri ile özdeşleştiriyor ve Cumhuriyet karşıtlığını Galatasaray Lisesi üzerinden hedef alıyor" diyen Altaylı, "O Galatasaray Liseliler bu vatan için canlarını verdiler. Türkiye’de o dönem tüm evlatlarını cepheye yolladığı için mezun veremeyen birkaç okuldan biridir Galatasaray Lisesi. Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama o gün İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları, içinde yer alanları hedef almaz" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Al bak Karahasanoğlu sana Galatasaray Lisesi’nin şehitlerinden bazılarının listesi" diyerek 27 isim saydı.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın.

Karahasanoğlu bugünkü yazısında ne dedi?

Karahasanoğlu, Galatasaray Lisesi'nin internet sitesindeki bilgilerine yer vererek, "Neymiş demek ki? Bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistem ile kurulan bir okul imiş.. Bunu överek anlatırken söylüyor, Galatasaray Lisesi’nin resmi sitesi.. Bize fazla bir şey söylemek, düşmez.." ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, Galatasaray Lisesi'nin öğretmenlerinin isimlerini sıraladığı yazısını, "Diyeceğim şu ki, bu okulu da bize, Abdülaziz’in kurduğu, yerli ve milli bir okul olarak tanıtıyorlar ya.. Kimbilir, bize bunu dikte etmeye çalışanlar, yazılarında daha başka neleri, neler olarak yutturuyorlardır, siz düşünün.." diye noktaladı.

TIKLAYIN - Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Galatasaray Lisesi, bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistemle kurulan okuldur

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