Fatih Altaylı: Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz

Karahasanoğlu bugünkü yazısında ne dedi?

Karahasanoğlu, Galatasaray Lisesi'nin internet sitesindeki bilgilerine yer vererek, "Neymiş demek ki? Bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistem ile kurulan bir okul imiş.. Bunu överek anlatırken söylüyor, Galatasaray Lisesi’nin resmi sitesi.. Bize fazla bir şey söylemek, düşmez.." ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, Galatasaray Lisesi'nin öğretmenlerinin isimlerini sıraladığı yazısını, "Diyeceğim şu ki, bu okulu da bize, Abdülaziz’in kurduğu, yerli ve milli bir okul olarak tanıtıyorlar ya.. Kimbilir, bize bunu dikte etmeye çalışanlar, yazılarında daha başka neleri, neler olarak yutturuyorlardır, siz düşünün.." diye noktaladı.

TIKLAYIN - Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Galatasaray Lisesi, bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistemle kurulan okuldur