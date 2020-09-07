Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bir tarikattaki kişi yanlış yapınca, niye tüm tarikatları tecavüzcü gibi göstermeye kalkıyoruz, bunu yapanlar iyi niyetli olabilir mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istimar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı Fatih Nurullah'a ilişkin, "Şu an için çok kesin bir şey söylemek istemiyorum.. Ayrıntısını henüz net olarak öğrenemediğimiz, ağzı bozuk bir babanın iftiraları mı, yoksa ahiret inancını damarlarında akan kan kadar yakın hissedemeyen, ne oldum delisi şımarık bir şeyh mi, anlamak için biraz daha zaman ister.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Ha, şunu da hemen söylemeliyim..Küçük kıza istismar olarak gösterilen eylemden çok daha öncesinden başlar, o tarikat evindeki kişilere benim eleştirilerim.. Erkeğin olduğu bir yerde, mutfak işleri için de olsa, evin dışından yabancı bir kadının orada ne işi var? Evin dışından kadının, 12 yaşındaki kızının orada ne işi var? O küçük kıza çay getirtilmesinin ne manası var? Ben buralardan başlıyorum ki.. İslam’ın emri de odur.. 'Yaklaşmayınız' buyurulur.. Yani, 'yanından bile geçmeyiniz' buyurulur.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Dolayısı ile, İslam’ın zaten yasakladığı, kadın ve erkeğin bir odada, bir evde yalnız olarak birarada olmasının haramlığı bildirilmiş olmasına rağmen, buna dikkat etmeyip, sonrasındaki, absürt olaylar için de, 'Acaba doğru mu? Acaba telefonda oyuna getirtilip, itiraf etmiş gibi mi gösteriliyor? Acaba para sızdırmak için kurulmuş bir kumpas mı? Babanın sözlerinden, küfür içerikli kelimeleri kullanmaya yatkınlığına bakılırsa, acaba derinlerden birilerinin operasyonu mu, bir sızma ve sonrasındaki tuzak mı sözkonusu?' şeklinde onlarca soru da.. Aslında başlangıçtaki haramdan kaçınılmaması sebebi ile anlamsız kalıyor.." değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, "Ama, doktorlar için demediğimiz, avukatlara reva görmediğimiz, üniversite öğretim üyeleri için konduramadığımız, özellikle de onların üzerinden kurumlarına yönelerek, onları kapatmaya kalkmadığımız bir ortamda.. Bir tarikattaki kişi yanlış yapınca, niye tüm tarikatları tecavüzcü gibi göstermeye kalkıyoruz? Hatta tarikatlari de aşıp, tüm dindar insanları tacizci gibi göstermeye kalkışıyoruz. Hepsini kapatmaya kalkıyoruz! Bunu yapanlar iyi niyetli olabilir mi?" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu, "Değişik gruplardan onlarca kişinin ahlaksız ilişkisini iki satırla geçiştirip, dindar görünümlü birisinin, istisnaen bir yanlışı söz konusu olunca, çoluk-çocuk demeden, onlarca ayrıntısı ile olayı abartarak, tüm dindarlara mal etmeye kalkışanlarda azıcık ahlak var mı? Ve son cümle: 'Çözüm; bu ahlaksızların, ‘İslam’dan uzaklaşalım’ önerisinde değil, tam aksine, ‘İslam’a daha sıkı sarılalım’da..” görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri devlet protokolünde ağırlanmış