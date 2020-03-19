Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Bilim Kurulu üyesini hedef aldı:  Koronavirüs konusundaki değerlendirmeleri siyasi, fanatik bir Erdoğan karşıtı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” açıklamasını yapan Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'ı hedef aldı. Azap'ın sosyal medya paylaşımlarını baktığını belirten Karahasanoğlu "Kısa bir araştırmayla 'sol kafa' olduğunu gördüm. Koronavirüs konusundaki değerlendirmelerinin, aslında ne kadar siyasi olduğunu, ne kadar fanatik bir Erdoğan karşıtlığından kaynaklı olduğunu, siz takdir edin" düşüncesini dile getirdi.

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Karahasanoğlu, "Siz daha başka benzer söylemlerle karşımıza çıkanlar için de uygulama yapabilirsiniz. Üç gündür kendisini takip ediyorum.. Bilim Kurulu üyesi olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın özverili çalışmalarına karşı, en hafif tanımlamasıyla, 'moral bozucu' sözleri dikkatimi çekince, merak ettim, 'hangi kafada'n? Şöyle kısa bir araştırmayla, 'sol kafa' olduğunu gördüm. Yoğun gündem içinde, 'şimdilik es geçelim' diye düşündüm. Ama muhatabımız 'moral bozucu' açıklamalarının dozunu gittikçe artırıyor." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, yazısında şunları kaydetti:

Koronavirüs konusunda son yaptığı açıklama da, “Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” şeklinde..

Hong Kong ve Singapur, Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülkelerden..

İtalya da.. En başarısızlardan..

“En başarılı ülke gibi olamadık” diyen bir bilim adamı..

Daha ortada, Türkiye açısından çok olumsuz bir durum yok iken..

“En başarısız ülkeyi geçmeme” üzerinden söylem geliştirirse, sormamız gerekmez mi: “Senin bir ayarın yok mu, Prof? Senin bir orta noktan yok mu? Bir en başarılıdan bahsediyorsun, ‘olamadık’ diyorsun. Sonra en başarısızı gösterip, ‘hedef onu geçmemek’ diyorsun.”

Sol kafaya sahip olursanız.

Erdoğan karşıtı iseniz..

Bilim Kurulu üyeliğine layık bulunup kabul edilseniz bile..

Karşıtlığınızı böyle gösteriyorsunuz, işte..

Nedir, beni bu sonuca götüren?

Muhatabımız Prof. Alpay Azap beyin, sosyal medyadaki paylaşımları...

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