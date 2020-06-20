Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü baroların yapısını değiştirecek düzenlemeye destek çıktı: Niye panik oluyorsunuz ki?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, iktidar tarafından baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmesine yönelik yapılmak istenen düzenlemeye destek verdi. 'Savunma yürüyüşü' başlatan hukukçuları eleştiren Karahasanoğlu," Niye panik oluyorsunuz ki? Niye heyecanlanıyorsunuz ki?" diye sordu.

Şu anki düzenle baro başkanlarının “Biz başörtülü avukat istemiyoruz”, “Sakallı avukat istemiyorum. Dindar olmayanlar bize önceden sakallarının dini gerekçeli olmadığını yazılı olarak bildirsin, biz onlara göz yumacağız. Ama dini amaçlı sakala izin vermeyiz” gibi uygulamalar yapabileceğini, bu durumda da hukukçuların seçeneklerinin kısıtlanacağını savunan Karahasanoğlu, "Bu zulme boyun eğmek istemeyen avukatlar, başka bir baro kuracaklar, ona üye olma hakları tanınmış olacak" dedi.

Karahsanoğlu, "Ben şahsen anlamadım. Anlayamıyorum.. Kanun değiştiğinde, ne olacak ki, bu baro yöneticileri, böylesine heyecanlı şekilde zıplıyorlar? Ellerinden ne gidecek? " ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Baroların Ankara'ya 'Savunma Yürüyüşü' başladı