Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Aynen öyle, bunlar iyi günleriniz; yarın daha neler olacak, bakın görün

Yeni Akit Yazı İşleri Müdür Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler" ifadesini hatırlatarak, "Aynen öyle... Bunlar iyi günleriniz... Yarın daha neler olacak, bakın görün... DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in, 1999 seçimlerinde aldığı yüzde 21 oyu 2002 seçimlerinde yüzde 1’e düştüğü tabloyu göreceksiniz..." dedi.

Karahasanoğlu, "Kurduğunuz ittifaklar, birliktelikler de kurtaramayacak sizi... Birlik kurduklarınız ile beraber tarihin çöpüne atılacaksınız... Ne diyorsanız, yalan çıkıyor... Ne söylüyorsanız, iftira çıkıyor... “İstismar edebilir miyim” diye gittiğiniz, hemen her gün protesto eylemi düzenleyen İkizdereliler bile, sizi görünce, protestolarından vazgeçiyor... Ama siz tabloyu hâlâ fark edemiyorsunuz... Ecevit’in yaşadığını yaşamak üzere, akibete hızlı adımlarla koşuyorsunuz!"

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