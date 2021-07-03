Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu Madımak katliamını yazdı: Onlarca yalan ve oluşturulan algı var

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak öldürülmesiyle ilgili ‘yalan’ söylenip ‘algı’ oluşturulduğunu yazdı. CHP ve katliam sırasında otelde bulunan yazar Aziz Nesin ile ilgili iddialarda bulundu.

28 yıldır yalanları düzeltmeye çalıştıklarını yazan Karahasanoğlu, olay olarak adlandırdığı, katliamın, AKP ile Refah Partisi döneminde yaşanmadığını belirterek, “CHP’nin koalisyon ortağı olduğu bir hükümet döneminde yaşandı. Evet ortağı DYP idi” dedi.

Katliamın yaşandığı tarihte, Erdal İnönü’nün başbakan yardımcısı, hatırlatan Karahasanoğlu, şöyle devam etti: "Seyfi Dede’nin Adalet Bakanı koltuğunda, Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı koltuğunda, Fikri Sağlar’ın Kültür Bakanı koltuğunda, Erdal İnönü’nün özel kalemi olmasından başka bir özelliği bulunmayan ve SHP’nin kontenjanından atanan Ahmet Karabilgin’in Sivas Valisi koltuğunda oturduğu bir tarihte, Madımak olayı yaşandı.. İşe bakın ki. Her yeri CHP’liler sarmış.. Ama ne hikmetse.. Suçlananlar, dindar insanlar.. Adalet Bakanlığı koltuğunda sen oturuyorsun.. Kültür Bakanlığı koltuğunda sen oturuyorsun.. Sivas Valiliği koltuğunda sen oturuyorsun.. Başbakan Yardımcılığı koltuğunda sen oturuyorsun. Ama suçlu olanlar, dindar insanlar.. Hani ani gelişen bir olay olur.. Bir suikast olur.”

Olay olarak adlandırdığı katliamın yarım gün sürdüğünü iddia eden Karahasanoğlu, “Ama birileri, bu acıyı katlayarak artırmak, üzerinden rant devşirmek istiyor olmalı ki.(Kimbilir belki de bu kişiler, zaten bu yangını çıkartanlarla ortak bir elin uzantısı oldukları için, ‘yangını çıkartıp, ölümleri yaşatıp, ardından da o ölümler üzerinden siyasi menfaat temini’ne çalıştıklarından..)” diye yazdı.

“33 aydın öldürüldü” ifadesinin yalan olduğunu yazan Karahasanoğlu, hayatını kaybedenlerden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirterek “15 yaşındaki çocuğun bile, önünde 6-7 saattir gösteri yapılan bir otelin içinden güvenlik güçleri tarafından çıkartılmamış olması, başlı başına bir skandaldır. Haydi, Aziz Nesin, posta koydu. ‘Ben otelden çıkmıyorum’" dediğini yazdı.

Katliamla ilgili yargılanan 33 kişiye idam cezası verildiğini, ‘Sivas cezasız kaldı’ diye, birilerinin ‘daha çok, daha çok kişiye idam’ diye algı üretildiğini yazan Karahasanoğlu, “Madımak olayı ekseninde, daha onlarca yalan ve oluşturulan algı var” diye yazdı.

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