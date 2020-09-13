Yeni Akit yazarından 1500 kişilik düğün yapan AKP'li vekile tepki: Kimi kime şikâyet edeceksin?

Yeni Akit yazarı Rasim Bolbol, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine karşın oğluna 1500 kişilik düğün yapan AKP'li Cemil Yaman'a "Kimi kime şikâyet edeceksin?" sözlerine tepki gösterdi.

Bolbol, "Vekilliğini yaptığı millete örnek olması gereken AK Partili Cemil Yaman, oğlunu 1500 kişinin katıldığı bir organizasyonla evlendirmiş. Sokak ve kır düğünleri yasak olduğu için de bu organizasyonun adını 'nikâh' koyup, kendince işin içinden sıyrılmaya çalışmış." düşüncesini dile getirdi.

Bolbol, "Ne güzel değil mi? Sen kalk, bir yandan 'Türkiye’nin en büyük sorunu ana muhalefet partisidir. Korona ile mücadele ediyoruz, ama muhalefet siyasi rant devşirmeye çalışıyor' de, fakat diğer yandan da sanki bu sözlerin sahibi başkasıymış gibi, bütün salgın önlemlerini ayağına paspas et." değerlendirmesinde bulundu.

Bolbol, "Mesela, en fazla bir saatte yapılması gereken nikahı uzat, üstüne bir de yemekli nikâhlar yasak olmasına karşın konuklara ziyafet çektir. Bakın, takı ve toplu fotoğraf yasağının delinmesinden hiç bahsetmiyoruz bile. Zira bunlar, sayın vekilin tüm bu yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesi kadar fecaat değil. Neymiş, kalabalık olmasın diye arkadaşlarını bile nikaha davet etmemiş Cemil Bey. Hem, oğlunun evleneceğini duyup gelenlere ‘gelme’ diyemezmiş ki. Zaten yemek ikramı da uzaktan teşrif eden misafirler için yapılmış. Zat-ı âlileri Ağrılı olduğundan, yemek vermese, mazallah 'Bir yemek yedirmeden yolladı' diye tefe konulurmuş. Oh ne âlâ memleket…" ifadesini kullandı.

Bolbol yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her fırsatta çıkıp “İçinde bulunduğumuz şu salgın döneminde düğün ve yemekli merasim yapmayın” diye uyarılarda bulunuyor, lakin bizim vekil bey “Bana mısın” demiyor. “Yemek vermesem, eş-dost beni ayıplardı” gibi tuhaf bir bahaneye sarılıp bildiğini okuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durmadan koronavirüsün tam anlamıyla savuşturulabilmesi için milletimizin tüm fertlerinin tedbirlere sarılması gerektiğini belirtiyor, ama milletin vekili sanki o “tüm fertler”in içinde değilmişçesine, önlemlere riayet etmiyor.

Ne diyelim. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde getirilen yasaklar bu vekili kapsamıyor anlaşılan. Ya da o “yasama dokunulmazlığı”nın yanında “Koronavirüs dokunulmazlığı”na da sahip de bizim haberimiz yok.

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