Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Kanal İstanbul için geç bile kalındı, inadına yapılmalıdır!

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği, tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesi için "Kanal İstanbul’un temeli yaz aylarında atılacak. Geç bile kalındı. Bu mevzu Türkiye için hayatî önemdedir. İnadına yapılmalıdır! Özgürlük inadına! Bağımsızlık inadına! Türkiye’ye diz çöktürmek ve boyunduruk vurmak isteyenlerin inadına Kanal İstanbul acilen yapılmalıdır!" dedi.

Yakışıklı, yazısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenerek, "Mümkünse temel atma tarihini öne çekin! Bu iş artık millî mücadeleye ve “özgürlük” meselesine dönmüştür! Sizden bu hususta müjde bekleyen milyonlar var" ifadesini kullandı.