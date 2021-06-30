Yeni Akit yazarı: Saadet Partisi bu ilkeleri arka plana atarsa bizdeki hatırlarını da yitirmiş olacak

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, “Saadet Partisi’nin bizdeki hatırı, eşcinselliğe karşı çıkmaları sebebi iledir. Zinaya karşı çıkmaları sebebi iledir. Körü körüne AB sevdalısı olmamaları sebebi iledir. Eğer onlar, bu ilkeleri arka plana atarlarsa. Bizdeki hatırlarını da, yitirmiş olacaklardır” dedi.

10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Danıştay’ın dünkü kararının ardından 1 Temmuz’da yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi’ne Saadet Partisi ve onun yayın organı olan Milli Gazete ve parti yakınındaki vakıf ve derneklerin bu sözleşme nedeniyle AKP’yi sürekli eleştirip suçladığını yazan Karahasanoğlu, “CHP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne desteği, öyle sıradan bir destek de değil. Dünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay hakimlerini tehdit ederek, bu konuda ne kadar kararlı ve tavizsiz olduklarını da deklare etti” diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kadına şiddeti engelleyecek, önleyecek olan uluslararası bir sözleşme. Güzel bir kentimizin ismi var orada. Meclis’ten oy birliği ile geçmiş. Bir sabah kalkıyoruz ben bunu kaldırdım. Kimsin sen? Meclis’in üstünde misin? Şimdi olay Danıştay’da. Danıştay’daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız taktirde siz de Saray’ın kalemşörleri olarak anılacaksınız” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, AKP ile SP arasında, bugün itibari ile tek ciddi ayrılık konusunun Avrupa Birliği konusundaki düşünceler olduğunu yazdı.

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Saadet Partisi’nin “Türkiye’nin yeri, Avrupa Birliği’nin yanı değil, İslam ülkelerinin yanıdır” görüşünde olduğunu yazan Karahasanoğlu,”Tam bu noktada, SP’nin niyeti, gerçekten AB’nin karşısında bir politika ise. Tercihinin CHP’den yana olması mümkün değildir” dedi.

SP yönetiminin, CHP ile ittifak yolunda atacağı her adımın, aslında kendisinin de intiharı olacağını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"SP’nin bizdeki hatırı, eşcinselliğe karşı çıkmaları sebebi iledir. Zinaya karşı çıkmaları sebebi iledir. Körü körüne AB sevdalısı olmamaları sebebi iledir.

Eğer onlar, bu ilkeleri arka plana atarlarsa..

Bizdeki hatırlarını da, yitirmiş olacaklardır.”