Yeni Akit yazarı Kavaklı: Üniversite giriş sınavlarında Kur’an, siyer, temel dini bilgilerden 40 soru sorulmalı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, öğrencilerin seçmeli Kur’an, siyer, temel dini bilgiler eğitimini seçmediklerini belirterek, "Üniversite giriş sınavlarında Kur’an, siyer, temel dini bilgilerden 40 soru sorulmalı" önerisinde bulundu.

Kavaklı yazısında, "Ak Parti, eğitim hamlesi olarak bütün okullara seçmeli Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler dersi koydu. İlk seneler Milli Eğitim Bakanlarının da teşvikiyle bu dersler yoğun bir şekilde seçildi, seçtirildi. Bakan Selçuk, manevi değerlerle ilgili cümle kurmuyor. Bürokrasi, her konuda olduğu gibi bakanın ağzına bakıyor ve davranışlarını ona göre ayarlıyor." görüşünü savundu.

Kavaklı, "Seçmeli Kur’an, Temel Dini Bilgiler, Siyer dersleri seçilmez oldu, dedi bir eğitimci arkadaşım. Birçok okulda öğrencinin % 10’u ancak seçiyor. ÖSYM; Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler derslerinden TYT’de 40; AYT’de 30 soru sormalı. İnsanı cinayetlerden ve kötülüklerden uzaklaştırmak için vicdanını güçlendirmeli. Üniversite sınavında soru sorarak vicdanı etkileyen bu dersleri, öğrenci gözünde önemli hâle getirmeli. Ak Parti, eğitimdeki en önemli icraatını üniversite sınavlarının kurbanı olmaktan kurtarmalı." düşüncesini dile getirdi.