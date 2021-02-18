Yeni Akit yazarı Kavaklı: Ateist anlayışla yazılmış fen bilgisi kitapları okutmaya devam edersek teröristle savaş bitmez

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, bu kez fen bilgisi eğitimi hedef aldı. Robert Kolej, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ'de İngilizce eğitim verilmesine tepki gösterip mahalle lisesi yapılmasını savunan Kavaklı, "Eğitim sistemi, gençlerimizi kıyamet günü Allah’a hesap verme bilinciyle yetiştirmez de ateist anlayışla yazılmış fen bilgisi kitapları okutmaya devam edersek teröristle savaş bitmez." düşüncesini dile getirdi.

Kavaklı yazısında, "ABD içimizden adam devşirir; kimini Amerika’ya, kimini dağa götürür.Kâmil insan yetiştirmek için Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ak Şemseddin’in takip ettikleri yolu tutmalıyız. Yavrularımıza Allah ve ahiret inancı vermeliyiz ki adam öldürmenin büyük günah olduğunu ve cezasının cehennem olduğunu bilsinler. Öldürmek yerine yaşatmak için yaşasınlar. " ifadesini kullandı.

Kavaklı şunları kaydetti:

"Kur’an dersini seçmek istemeyen dilekçe verse, Üniversite Giriş Sınavlarında Türkçe ve matematik gibi bu dersten 40 soru sorsak yavrularımız insanların eşit yaratıldığını, birbirlerini kolayca tanımaları için millet millet ayrıldıklarını öğrenir, ırkçılık davası gütmezler. Yavrularımıza Allah, ahiret, cennet ve cehennem inancı verilse karıncayı ezemez hâle gelirler, ırkçılık-PKK-DHKP-C, bölücülük biter. Kalpler yumuşar, gönüller incelir, nefret yerini merhamete bırakır."

TIKLAYIN | Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?