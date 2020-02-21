Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Yiyorsa, şimdi de polis araçlarını ters çevirmeye çalışsanıza

Yeni Akit yazarı ve yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Gezi Parkı davası olaylarını değerlendirdiği yazısında "Gezi denilince, bizim gözümüze yakılan polis araçları geliyor, ters çevrilen polis minibüsleri geliyor. Yiyorsa, şimdi de polis araçlarını ters çevirmeye çalışsanıza" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün Karar gazetesine verdiği röportajda kullandığı "Gezi onurumuzdur" ifadesine göndermede bulunan Karahasanoğlu, "Yakılan polis araçları mı onurunuz? Ters çevrilen polis minibüsleri, taşlanan polis panzerleri mi onurunuz?” diye soruyoruz ama cevap alamıyoruz." diye yazdı.

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