Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden İmamoğlu'na: Fatih’in portresi için Cumhurbaşkanlığı yatırım programı gerekmiyor da metro hattı için mi gerekiyor?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı’na alınmadığı için kredi kullanılmadığı” gerekçesiyle Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattının, çalışmalarının durdurulmasını eleştirdi.

Sancaktepe’deki metro çalışması nedeniyle kazılan yerlerin hafriyat dökülerek katıldığını manşetlerine taşıdıklarını yazan Karahasanoğlu, sık sık eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Onay çıktığında ve kredi bulunduğunda çalışmalar başlayacak” açıklamasına yer verdi.

İmamoğlu’na “Onay çıkmadan mı o güzergahta çalışma yapıyordunuz? Kredisiz yapılma imkanı yok ise, hangi para ile çalışmalara başlamış idiniz?” diye soran Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun, “gerçeklerin üstünü örttüğünü” yazdı.

“Afedersin Ekrem bey. Fatih’in portresi adı altında, yurt dışındaki iki tane çakala, belediye kasasından yolladığın 10 milyon TL için, Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bir ifade var mıydı?” diye soran Karahasanoğlu, “Fatih’in portresi için. El yazması eser adı altında kimin yazdığı belirsiz sözde tarihi belgeler için.. Cumhurbaşkanlığı yatırım programı gerekmiyor da. Metro hattı için mi gerekiyor?”

Sorunun devamındaki kredi konusu da aynı uyanıklıkla tezgahlanmış bir tilkilik” dedi.

Belediyenin kendi gelirleri ile de, o metro hattını yapabileceğini yazan Karahasanoğlu, “Hani ‘eski genel sekreterin, yazlık, kışlık ve baharlık lüks arabaları’ vardı ya.. Onları satmış olmalısın. Onların parası ile, metro hattının çalışmalarına devam etseydin, olamaz mıydı?’

Devam edelim hatırlatmaya: “Yenikapı’ya dizdiğin 1750 gereksiz lüks makam aracının yarısını iade ettiğini söylüyordun ya. Onlardan yapılan tasarrufla, hafriyat doldurduğun metro hattını yapmaya devam edemez miydin?” sorularını sorarak metroya kaynak için, Ekrem İmamoğlu'nun “Bu biyolojik arıtma tesisini yapmayarak, 1.4 milyarı, belediye kasasında tutmuş olacağız” demiştin, daha 1.5 yıl önce" sözlerini hatırlattı.

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