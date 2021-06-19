Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na haciz tepkisi: Masa, koltuk, haczettirme imkanı varken, "kameralar nerede" diyen avukatları başaramadılar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı haciz işlemine tepki göstererek, "Bugün itibari ile Akit TV ile Ekrem İmamoğlu arasındaki davalar sonucunda Akit TV Ekrem İmamoğlu’ndan 21 bin 500 TL alacaklı. Mahkeme kararları ile sabit olarak alacaklı. Ekrem İmamoğlu da, Akit TV’den 20 bin TL alacaklı. Bizim icra ile, mahkeme ile işimiz olmaz. Kimseyi icraya vererek, onurunu zedelemek istemeyiz." diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu yazısını, "Affedersiniz, bu arkadaşlar ne diyorlardı: 'Basın özgürlüğü' değil mi? 'Basın hür olmalı' diyorlardı, değil mi? Bu ne peki? Masa, koltuk, sandalye, kağıt vesair birçok şeyi haczettirme imkanı var iken 'Sizin canlı yayında kullandığınız kameralar nerede' diyen avukatları vekil tutan Ekrem İmamoğlu, canlı yayını kestirmek için gelmişler. Başaramadılar. Başaramayacaklar" sözleriyle noktaladı.

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