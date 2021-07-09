Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne: Hayret, binlerce defa hayret!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Nisan ayında tutuklanan ve milletvekilliği düşürülen, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde il başkanlığı da yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki, dün açıklanan, gerekçeli kararını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi’nin “düşünce hürriyeti!” peşinde koştuğunu yazan Karahasanoğlu, AYM’nin gerekçeli kararında yer alan “PKK: Devlet Adım Atarsa Barış 1 Ayda Gelir, başlıklı bir haberini ‘Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok..! Öcalan devreye girerse olur, diyorlar’ yorumuyla paylaşmıştır” ifadesine yer vererek, “Bu ifade, bir düşünce açıklaması mıdır? ‘Bu işin sonu yok’ ne demektir?” diye sordu.

Örnekler vererek, AYM’ye sorular yönelten Karahasanoğlu, “Anayasa Mahkemesi, raportörlerinden midir, üyelerinden midir. Nasıl kandırılmıştır, hataya mı düşmüşlerdir, bilemem. Bir yazının yazılması ile, eleştirilmeksizin paylaşılmasının arasında ne fark olduğunu, Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendi içlerindeki ceza hukukçularına bir sormalı idiler” dedi.

“Anayasa Mahkemesi’nin tüm üyeleri cezacı değil.. Ama cezacı üyeler var” diyen Karahasanoğlu, gerekçeli kararda yer alan “Söz konusu haber (bkz. § 13) incelendiğinde haberde şiddete teşvik olarak yorumlanabilecek, doğrudan veya dolaylı yollardan terör suçunun işlenmesi tehlikesine yol açabilecek herhangi bir ifade bulunduğu tespit edilemediği gibi başvurucunun söz konusu haberi paylaşma biçiminde ve haberi paylaşırken kullandığı cümlede şiddete teşvik olarak yorumlanabilecek herhangi bir ifadeye de rastlanmamıştır” ifadelerine yer vererek, “Siz bulamadı iseniz. Ben size hatırlatayım, Anayasa Mahkemesi’nin yüksek yüksek üyeleri: ‘Bu işin sonu yok’ demek” diye yazdı.

Gerekçeli karardaki “İkinci olarak terör örgütünün üzerlerinde üniforma ve ellerinde silahlar bulunan mensuplarının bir fotoğrafının terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde paylaşılmasının terör örgütünün propagandasını yapma suçunu oluşturacağında kuşku bulunmamaktadır” ifadesinin “tam tüy diken bir ifade” olduğunu yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Silahlı teröristlerin fotoğrafını koy..

Silahlı terör örgütünün çağrısını yayınla..

Devlete de, “Bu işin sonu yok” de..

Bunun da terörü övme olmadığını iddia et!

Hayret.. Binlerce defa hayret!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın