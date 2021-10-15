Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Merkez Bankası mı, yoksa operasyon merkezi mi, anlaşılmıyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesinin görevden alınmasını, bankanın faiz indirimi kararını ve muhalefetin bu konudaki açıklamalarını değerlendirdi.

Muhalefetin Merkez Bankası’nın faiz indirme kararını eleştirmesini anlama veremediğini yazan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu git gide artıyor. Unutmayacağım bunu!” sözleriyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu tehdit ettiğini öne sürdü.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “Şunu da belirteyim…

"Görevden alınanların birisi, son toplantıya katılmamış... Bir diğeri, yatırımcılar organizasyonuna katılmamış..b Bir diğeri, başkanlık koltuğuna oturma dedikodularının merkezinde yer almış..

Merkez Bankası mı, yoksa operasyon merkezi mi, anlaşılmıyor…

Cumhurbaşkanı halktan yetki aldığına göre, o yetkisini sonuna kadar kullanır…

Halktan yetki almayanların efelik yapmalarına da, tehditler savurmalarına da bu millet izin vermez, veremez…"

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