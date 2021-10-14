Merkez Bankası yönetiminde operasyon; iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı, dolar kurunda yeni rekor kırıldı!

T24 Ekonomi

Dolar/TL kurunda yeni rekor kırılmasını takip eden saatlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinin ardından banka yönetiminde gece yarısı operasyonu yapıldı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'ndan alınan iki isim de, Merkez Bankası'nın yatırımcılarla yaptığı ekim ayı toplantısına katılmamıştı. Tümen, dün gece alındığı Merkez bankası Başkan Yardımcılı görevine mayıs ayında atanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başkan yardımcılıklarından birine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, PPK üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.









Dün gün içinde TL karşısında 9,13 düzeyine çıkan ABD Doları, gece yarısı Merkez Bankası yönetiminde yapılan operasyonun ardından Asya piyasalarının açıldığı saatlerde 9,18720 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Euro/TL de 10,638 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

Son gelişmelerin ardından, TL ABD Doları karşısında eylül ayı başından itibaren yüzde 10 düzeyinde değer kaybetti. Kavcıoğlu geçen mart ayında göreve geldiğinden bu yana da dolar/TL'deki artış yüzde 28 oranında oldu.

'Çekirdek enflasyon' sarsıntısı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, eylül ayı başında, "Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" diyerek faiz indirimi mesajı verince döviz kuru yukarı doğru hareketlenmişti. "Çekirdek enflasyon"un, "manşet enflasyon"un aksine, Merkez Bankası faizinin altında olması nedeniyle döviz kurunun tetiklenmesinin ardından gelişen süreçte yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Kavcıoğlu'nun, bu kez "manşet enflasyonun dikkate alınacağı" mesajı verdiği kamuoyuna yansıdı.

Bu mesajın ardından nispeten soğuyan piyasada döviz kuru, Kavcıoğlu'nun salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "sıkı para politikası" vurgusu yaparken "faiz indirimi" mesajı vermesinin ardından dolar kuru çarşamba gün içinde 9,10 seviyesini gördü.

Reuters'ın "Kavcıoğlu'nun Erdoğan'ın güvenini kaybettiği" iddiasını da yayınladığı bu süreçte TL, ABD Doları karşısında eylül ayından itibaren yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Merkez Bankası yönetiminde operasyonun ardından 9,13 seviyesini gördü.

Piyasalarda güvensizliğin yayılmasının ardından ardından Erdoğan dün akşam (13 Ekim Çarşamba) Merkez Bankası Kavcıoğlu'nu kabul ederek, 21 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) öncesinde banka yönetiminde değişiklik yaptı. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

T24 Ekonomi Editörü ve yazarı Barış Soydan, 11 Ekim Pazartesi günü yazdığı kulis haberinde, dün gece görevden alınan iki Başkan Yardımcısı'nın da, Merkez Bankası'nın ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmadıklarına işaret etmişti.

Bu duruma dikkat çekilerek görevden alınan iki ismin istifa etmiş olabileceği iddiası da kulislerde dile getirildi.

TIKLAYIN: Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısına katılmayan iki Başkan Yardımcısı kimdi, yatırımcılar bunu neden önemsedi?