Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Karayılan’ın da, Gülen’in de sabıkası yok; İBB’de işe alır mısınız?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan “557 kişinin terör örgütleriyle iltisaklı” olduğu iddiasıyla başlattığı özel teftiş ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu bugünkü “Karayılan’ın da, Gülen’in de sabıkası yok; İBB’de işe alır mısınız?” başlıklı yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun devlet düzenin d’sinden haberi olmadığını öne süren Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"PKK’nın başındaki Murat Karayılan’ın, şu an sabıka belgesi var mı?

FETÖ’nün başındaki Fetullah Gülen’in, şu an sabıkası var mı?

İkisinin de sabıkası yok…

Avukatları vasıtası ile savcılıktan sabıka belgesi isteseler.. Veya E-Devlet sisteminden sabıka belgesi düzenlenmesini isteseler..

İkisi de sabıkasız belgesi alır…

Ama ikisinin de, ne devlet dairesinde, ne belediyede, ne de iştiraklerinde çalışmaması gerekir. Çalışamaması gerekir. Bu da, GBT denilen araştırma ile ortaya çıkar.

Osman Kavala’nın, ‘Mahkûm olmadı. bırakın, tutuksuz yargılansın’ diye dışarı çıkartmak isteyenler.

Selahattin Demirtaş’ı, ‘Tahliye edin, tutuksuz yargılansın’ diyenler..

Sabıka belgesi yok diye..

PKK veya FETÖ’nün başını bile İBB’de işe almaya kalkarlarsa, hiç şaşırmam..

Arkasından, ‘Adalet Bakanlığı bize tuzak kurdu’ bile diyebilirler..

Ah ah.. Milliyetçiler, bunu da mı görecekti? Ülkücüler, bu savrulmayı da mı görecekti?

HDP ile işbirliği yapıp, PKK’lıları İBB’e dolduruyorlar..

Sonra da, suçu, Adalet Bakanlığı’na atmaya çalışıyorlar..."

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