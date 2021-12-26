İçişleri Bakanlığı: İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Soylu: 455 personelin PKK ve KCK kaydı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirterek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadelere yanıt vererek, “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” demişti.