Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Kalbime danıştım, “yumoş olmuşsun” dedi!

Ynei Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in “Bir kalp yazısı” başlıklı yazısını eleştirdi.

Karahasanoğlu, "Kalbime danıştım, 'yumoş olmuşsun' dedi!" başlıklı yazısında, "Ahmet (Taşgetiren) abinin dediğini yaptım.. 'Bir kalp yazısı' başlığı ile yazdığı yazıyı, sakin bir yere oturup, elimi kalbimin üzerine koyarak okudum.. Sinirim tavan yaptı.. 28 Şubat sürecinde Ahmet abinin çektiği çilelerin hatırına, ikinci defa okudum.. Hatta bazı bölümlerini üç defa okudum. Yanlış mı görüyorum diye, tekrar tekrar okudum.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İşte, tekrar tekrar okuduğum bölümlerden birisi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın doktorlara yönelik ‘Giderlerse gitsinler’ tavrı ne yazık ki tek değil. Bunu mesela Demirel başörtülüler için ‘Suudi Arabistan’a gitsinler’ dediğinde de yadırgamıştık. Muhtemel ki Tayyip Bey de yadırgamıştır o zaman.”

AK Parti’nin, “açılım yapacağız” demesini.. CHP’nin zaten zulmün faili olarak “Helalleşelim” çıkışı ile benzer gibi gösterirseniz..O yazı, “Kalp yazısı” değil, ...! Kendime söz verdim. Ağır ifade kullanmayacağım.. Onun için cümlenin sonunu boş bıraktım.. Ama tekrar tekrar soruyorum. CHP’nin, zulmün faili olarak “Helalleşelim” demesi ile.. AK Parti’nin zulmün faili olmaksızın, hatta birçok zulmün faili de yine o CHP olduğu halde.. “Bir açılım yapmak istiyoruz” demesi.. Aynı şey midir?CHP’nin başörtülülere yaptığı zulmü, “AK Partililer de, alevilere yaptı” şeklinde bir algıyı, çaktırmadan yerleştirmek mi istiyorsun, Ahmet abi..

CHP’nin; 1991-1995 arasında SHP olarak koalisyon hükümeti olduğu dönemde, güneydoğuda 15 bin faili meçhul cinayet işlendi. Bunun için helalleşmek istediğinde.. “Zaten cinayetlerden sen sorumlu idin” deriz de.. Dersim katliamı veya alevilere yönelik başka haksızlıklarda, AK Parti’ye kimin ne demeye hakkı olabilir?Ki, bu ikisini birbirine benzetiyor, “Ha CHP’nin Kürtlerle helalleşmesi.. Ha AK Parti’nin alevilere açılımı” diyebiliyorsun? Ahmet abi, Türkan Elçi’nin “Savaşın acımasız enkazının altında kemiklerimizle beraber erdemlerimiz de kaldı. Enkazın küllerinden yeniden doğmanın önündeki engel şiddet dilidir” sözlerini de alıntılamış.. Keşke, Türkan Elçi’nin eşi Tahir Elçi’nin “PKK terör örgütü değildir” sözünü de yazına alabilseydin Ahmet abi.. “Binlerce insanımızın katili PKK’ya terör örgütü değildir tanımı yapmak da aslında şiddet dilidir” diyebilseydin.. Tarafsız olurdun Ahmet abi...“Şimdi kalbinize danışın, ne hissediyorsunuz?” diye bitiriyor Ahmet abi.. Kalbime danıştım.. “Böyle yumoş bir yazı, başörtülü mağdur kızların hatırasına, hakkettiği fakültelere gidemeyen İHL mezunu gençlerin hatırasına, PKK’nın katlettiği asker ve polis şehidlerimizin hatırasına hakarettir” dedi.. Başörtü mağdurları. İHL’li mağdurlar. Şehidlerimiz.. Beni affetsinler.."