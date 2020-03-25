Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Göğüs dekolteli bayan niye ders anlatıyor ki demekten bile kendimizi alıkoyuyoruz

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan EBA TV'de başörtülü öğretmenin topa tutulduğunu savunduğu yazısında, "Hiçbir gereği yok iken göğüs dekolteli bayan niye ders anlatıyor ki demekten bile kendimizi alıkoyuyoruz ama.. Ojeli tırnaklar bile eleştiriyi dört dörtlük hakkediyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, insanın ilkokul 3. sınıf öğrencisine 'hayvan' olarak tanıtıldığını iddia ederek, "Ve biz bunu eleştireceğimize, ateistlerin saldırılarına cevapla vakit harcıyoruz. Onun için, “yazıklar olsun bize” diyorum. Yazıklar olsun.." diye yazdı.

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