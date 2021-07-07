Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: CHP’liler tavır değişikliğine gittiler; dini kavramları istismar etmeden söylem geliştirmezlerse, iktidara gelme ümitleri sıfır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü partisinin grup toplantısında, hükümete yaptığı israf eleştirilerine değinerek, “Yıllar sonra CHP baktı ki; dini kavramları istismar etmeden kavramları kullanarak, söylem geliştirmezlerse. İktidara gelme ümitleri sıfır. O zaman tavır değişikliğine gittiler” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de yıllarca, Milli Görüş çizgisindeki partilerin suçlandığını yazan Karahasanoğlu, bu partilere “Din eksenli siyaset yapılmaz. Haram-helal ayrı, dünya işleri ayrı”, “Günah-sevap başka, devlet idaresi başka”, “Dini istismar ediyorsunuz”, “Laik devlette, fetva ile iş yapılmaz” “Devlet, fetvaya bakmaz” “Devlet, dinden onay almaz” denildiğini belirterek “Söylediğimizi söyleyeceğimizi boğazımızda düğümlediler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin dünkü grup toplantısı konuşmasındaki, “İsraf haram değil mi? İsraf günah değil mi?” sözlerini aktaran Karahasanoğlu, “Senden bu sözleri duymak, büyük mutluluk” diye yazdı.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Yıllar sonra..

CHP baktı ki..

Dini kavramları istismar etmeden..

Aslında günlük hayatlarında dini kavramlarla hareket etmeseler bile..

O kavramları kullanarak, söylem geliştirmezlerse..

İktidara gelme ümitleri sıfır..

O zaman tavır değişikliğine gittiler..

Öyle radikal tavır bir değişikliği ki..

Artık en üst perdeden, helal ve haram kelimelerini, günah ve sevap kavramlarını, kullanır oldular..

Siyasetin günlük konuşmaları, değerlendirmeleri içine, dini kavramları da dahil ettiler.”

Yazının tamamının okumak için tıklayın