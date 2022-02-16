Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: AK Partili geçinip de ‘Ekrem’in MOBESE kayıtları niye medyada yayınlandı, mağdur konumuna düştü’ diyenlere; CHP’lilerin siz tırnağı bile olamadınız

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği ile ilgili MOBESE görüntülerinin sızdırılmasının ardından iktidar kanadında yapılan “Kayıtları niye medyada yayınlandı? Ekrem mağdur konumuna düştü” açıklamalarını eleştirdi. Karahasanoğlu, isim vermeden “AK Partili geçinip de” dediği kişilere “Isparta’da, kalp krizi sonucu vefat eden kişinin adını soyadını, çarpıtılmış ölüm raporunu yayınlayan CHP’lilerin siz tırnağı bile olamadınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz haftalarda, Isparta’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kente günlerce elektrik verilmemesi nedeniyle dün partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirdiği açıklamaları değerlendi.

Karahasanoğlu, “MOBESE’yi vermek suç, sahte otopsiyi yayınlamak serbest!” başlıklı yazısında Isparta’da yaşanan elektrik kesintisi sırasında evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Donarak öldü” ifadesini eleştirdi. CHP Genel Başkanı’na “Medyaya, ‘Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde, aracında kar sebebi ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı’ diye yansıyan ve vefat eden vatandaştan haberin var mı? Onun hakkını niye sormuyorsun? İBB Başkanı senin partinden olduğu için mi?” sorularını yöneltti.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Bu vesile ile... AK Partili geçinip de, ‘Canım, Ekrem’in kar mahrumiyeti yaşandığı gün balıkçıya gittiğine dair MOBESE kayıtları niye medyada yayınlandı? Ekrem mağdur konumuna düştü’ diyenlere hatırlatayım.

Isparta’da, kalp krizi sonucu vefat eden kişinin adını soyadını, çarpıtılmış ölüm raporunu yayınlayan CHP’lilerin siz tırnağı bile olamadınız.

Arnavutköy’de, İBB’nin ihmali sonucu vefat eden diyaliz hastasının ismi bile, medyada yer almadı..”

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TIKLAYIN - Ahmet Hakan’dan MOBESE tepkisi: Doğru olmamıştır, hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır, sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır