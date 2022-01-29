Ahmet Hakan’dan MOBESE tepkisi: Doğru olmamıştır, hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır, sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kar yağışı sırasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yediği günün MOBESE kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını eleştirdi.

İmamoğlu'nun o gün AKOM'dan ayrılarak balıkçıda yemek arası vermesini eleştiren Hakan, MOBESE görüntülerini ise doğru bulmadığını ifade etti. Hakan, "Doğru olmamıştır. Hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır. Sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır" dedi.

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