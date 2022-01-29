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Ahmet Hakan’dan MOBESE tepkisi: Doğru olmamıştır, hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır, sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır

29 Ocak 2022 10:07

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kar yağışı sırasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yediği günün MOBESE kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını eleştirdi.

İmamoğlu'nun o gün AKOM'dan ayrılarak balıkçıda yemek arası vermesini eleştiren Hakan, MOBESE görüntülerini ise doğru bulmadığını ifade etti. Hakan, "Doğru olmamıştır. Hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır. Sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır" dedi.

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