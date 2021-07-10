Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: 28 Şubat davasında ceza alanların tamamının rütbeleri sökülsün

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Yargıtay’ın 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onamasını değerlendirdi.

Yazısında, 28 Şubat sürecinde ve yargılama aşamasında yaşananlara yer veren Karahasanoğlu, ceza alanlara ilgili şu satırları kaleme aldı:

“Benim kanaatim şu;

Darbecilerin tamamının rütbeleri sökülsün..

Ordu evlerine girişten tutun, general seviyesinden emekli maaşlarına kadar sosyal hakları kesilsin.. Asgarisinden bir memur emeklisinin maaşı bağlansın..

Ondan sonrasında..

Özellikle yaşı 80’leri geçmiş olanlar için..

Cumhurbaşkanı af yetkisini kullansın..

Ama bir şartla..

Darbeciler de, bu milletten bir özür dilesinler..

‘Yanlış yaptık’ desinler..

‘Yargılanırken bile, beraat edeceğimize inanıyorduk. Meral Akşener’in şikayetçi olmamasının arka planında da, şu şu gizli görüşmelerimiz vardı’ diyerek, gerçekleri açıklama cesaretini göstersinler.."

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