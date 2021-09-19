Yeni Akit yazarı: İBB iştiraki olan BELTUR bünyesindeki Gazhane tesislerinde, çeyrek asır sonra haram adına, gençleri zehirleme adına "bir ilk" yaşanmış

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı'na ait resmi kurumlarda alkol sunumu yapıldığını iddia ederek, "İBB iştiraki olan BELTUR bünyesindeki Gazhane tesislerinde bir konser verilmiş. O konsere katılanlara, alkol sunumu da yapılarak, çeyrek asır sonra, haram adına, kötülük adına, gençleri zehirleme adına “bir ilk” yaşanmış.

Oysa.. İBB seçimleri öncesinde, Ekrem İmamoğlu’na sorulmuştu: “Sosyal tesislere alkol gelecek mi?”

Cevap vermişti, hiçbir sözüne itimat edilmemesi gereken Ekrem: “Halk mevcut durumdan memnun. Böyle bir şey olmayacak!” Üzerinden 2.5 yıl geçmeden.. Bu sözünü de çiğnedi, Ekrem.." diye yazdı.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu gibi isimleri Ekrem İmamoğlu'na destek verdikleri gerekçesiyle eleştiren Yeni Akit yazarı, "Yıllarca İBB’de alkolü resmi tesislerden uzak tutmayı başarmış AK Parti adayını seçtirmemek için didinenler.. Hatta. Seçtirmemek için ter ter tepinen, dindar görünen kişiler.. Şimdi, bir özeleştiri yaparlar mı?" ifadelerini kullandı.

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