Yeni Akit yazarı: Gazeteci özgür ve özgün olmalı, yalakadan, yalancıdan, yancıdan gazeteci mi olur?

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Gazeteci özgür ve özgün olmalı, yalakadan, yalancıdan, yancıdan gazeteci mi olur?" düşüncesini dile getirdi.

Şanlıdağ, "Gazeteci özgür ve özgün olmalıdır. Hakk’ın yanında, şeffaf, dürüst, etik değerlere, kutsallara saygılı, hiçbir siyasi görüşün etkisinde olmayan, hukuka bağlı, istikrarlı bir çizgide yürümelidir. Sahada olmayan; siyasi, aktüel, kültürel, asayiş ve edebi türden haberleri takip etmeyene gazeteci denemez. Üretkendir gazeteci. Sürekli çalışan, topluma doğru haber verendir. Kalemi güçlü, davası haklı bir gazeteciye herkes saygı duyar. Şantajcı, üç kuruşa meyleden, rüzgârın estiği yöne savrulan, yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya kaldıran gazeteciye hiç kimse rağbet etmez. Yalakadan, yalancıdan, yancıdan gazeteci mi olur?.. Gazeteci, belden aşağı vurmaz. Yazdığı, yaptığı haberi teyit etmeden yayınlamaz." ifadesini kullandı.