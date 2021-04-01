T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Yeni Akit yazarı: Fen bilimleri, kimya, biyoloji, fizik, coğrafya, kitapları ateist bakış açısıyla yazılmış bilgilerle dolu, MEB ve Talim Terbiye hiç üzerine alınmıyor

01 Nisan 2021 12:00

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, "MEB ve Talim Terbiye hiç duymuyor, üzerine alınmıyor. Fen bilimleri, kimya, biyoloji, fizik, coğrafya, hayat bilgisi kitapları ateist bakış açısıyla yazılmış bilgilerle dolu. Atomu, hücreyi, beyni, insanı, evreni doğa yapıyor, kendiliğinden oluyor,  DNA idare ediyor, yazıyor. Allah’ı inkâra devam ediyor fen kitapları." görüşünü savundu. 

Kavaklı yazısında, "Prof. Glynn ve Prof Saygılı’nın kitaplarını Bakan Prof. Ziya Selçuk, Prof. Burhanettin Dönmez’e tavsiye eder; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a arz ederim." ifadesini kullandı. 

 

 

Yeni Akit gazetesi yazarıAli Erkan KavaklıMEBTalim TerbiyefenbiuolojiDNAatom
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24